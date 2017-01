Trump vztraja v vojni z ameriškimi obveščevalci

piše dopisnik STA v New Yorku Robi Poredoš

New York, 12. januarja - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je na sredini novinarski konferenci ugibal, da so kočljive informacije, ki naj bi jih imeli Rusi o njem, spravili v javnost ameriški obveščevalci, kar bi bilo sramotno, in se primerjal z žrtvami nacistične Nemčije. Iz Bele hiše je dobil sporočilo, da se tako ne govori.