Derbi v 1. ženski SKL je dobil Triglav

Ljubljana, 11. januarja - Po tritedenskem odmoru so se na parket vrnile košarkarice v 1. SKL. Maribor je zmagal na gostovanju na Ježici, Konjičanke so bile boljše od Domžalčank, Athlete Celje pa je visoko ugnal slatniško Janino. V derbiju 11. kroga je kranjski Triglav prišel do zmage proti Iliriji.