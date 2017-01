New York, 11. januarja - Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je na svoji prvi novinarski konferenci po lanskem juliju odločno zanikal nepotrjene informacije o tem, da ima Rusija o njem kočljive informacije. Napadel je medije, ki so te informacije objavili in prepustil besedo odvetnici, ki je opisala, kako se bo izognil konfliktu interesov.