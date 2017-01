Uprava za zaščito opozarja na povečano požarno ogroženost

Ljubljana, 12. januarja - Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila opozorilo zaradi povečane požarne ogroženosti naravnega okolja. Opozarjajo tudi pred nevarnostjo dimniških požarov med kurilno sezono. Kot so pojasnili za STA, so v zadnjem kratkoročnem obdobju zabeležili nekaj več dimniških požarov, sicer pa število požarov skozi leta ostaja v podobnih okvirjih.