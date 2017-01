Slovenija in Velika Britanija za krepitev odnosov tudi po brexitu

Ljubljana, 11. januarja - Slovenija in Velika Britanija imata dobre odnose, ki jih želita krepiti tudi po brexitu, sta danes poudarila slovenski in britanski zunanji minister Karl Erjavec in Boris Johnson. "Hočemo močno Veliko Britanijo, močno EU in močno Slovenijo znotraj EU," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Johnson, sicer eden glavnih zagovornikov brexita.