V londonskem Muzeju oblikovanja razstava Staro - novo

London, 11. januarja - V londonskem Muzeju oblikovanja bo od četrtka na ogled razstava Staro - novo, ki raziskuje moč in možnosti oblikovanja in oblikovalcev, da izboljšajo kakovost naših življenj v poznem obdobju. V času, ki ga zaznamuje hitro staranje populacije, razstava raziskuje, kako lahko oblikovanje ljudem omogoči, da starost preživijo bolj zdravo in polno.