Odbor za finance z večmesečno zamudo o delu DUTB

Ljubljana, 11. januarja - Potem ko so že dvakrat preložili obravnavo, so se člani odbora DZ za finance in monetarno politiko danes le seznanili s poročilom o poslovanju Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v letu 2015. Predsednik upravnega odbora Marko Simoneti in glavni izvršni direktor Imre Balogh sta povedala, da so rezultati nad načrtovanimi.