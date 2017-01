Veganska torta za hrvaškega kmetijskega ministra

Zagreb, 11. januarja - Člani mednarodnih in hrvaških društev za zaščito živali so danes podarili vegansko torto hrvaškemu kmetijskemu ministru Tomislavu Tolušiću v zahvalo za zakon, ki prepoveduje rejo živali zaradi krzna. Na Hrvaškem so zaradi krzna večinoma gojili činčile. Zakon so uveljavili 1. januarja, Tolušić pa je obljubil dodatno zakonsko zaščito živali.