Ruhpolding, 11. januarja - Norveška moška biatlonska štafeta (1:13:40,7/0+5) je zmagovalka preizkušnje svetovnega pokala v Ruhpoldingu, drugi na 4 x 7,5 km so bili Rusi (+5,1/0+2), tretji pa Nemci (+23,5/1+9). Slovenci v postavi Klemen Bauer, Lenart Oblak, Rok Tršan in Miha Dovžan so osvojili 15. mesto (+2:47,6/0+5).