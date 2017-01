Koprčani spet z Nenezićem, novinec Lukanović, Celjani brez Glavaša

Ljubljana, 11. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Koper je predstavil imeni dveh novincev za spomladanski del sezone. Na Bonifiko se je po dveh letih in pol vrnil vratar Igor Nenezić, napad je okrepil Darko Lukanović, ki ima bosansko-hercegovski in švedski potni list. Celjani so prekinili pogodbo s hrvaškim krilnim napadalcem Marinom Glavašem.