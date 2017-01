Los Angeles, 11. januarja - Brata Coen bosta posnela svojo prvo televizijsko serijo. Ta bo nosila naslov The Ballad of Buster Scruggs, dogajanje po bo postavljeno na Divji zahod. Po pisanju spletnega portala BBC, ki povzema filmsko revijo Variety, bosta brata Coen napisala scenarij in prevzela režijo.