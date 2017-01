Znamenita radovljiška cerkev z novimi temelji in stebri znova statično varna

Radovljica, 11. januarja - Potem ko so v cerkvi sv. Petra v Radovljici v letu 2015 ugotovili veliko nevarnost rušitve kora, je po izvedeni statični sanaciji sedaj znamenita cerkev znova varna. Župnija je ob pomoči ministrstva za kulturo in radovljiške občine zbrala potrebna sredstva, da je v minulih mesecih utrdila temelje in zamenjala nosilne stebre.