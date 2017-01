Pri testnih arheoloških izkopih v Ajdovščini našli rimske ostanke

Ajdovščina, 11. januarja - Pred prenovo osrednjega Lavričevega trga v Ajdovščini bodo potrebne temeljite arheološke raziskave, to so pokazali že izkopi testnih polj. Skupaj naj bi jih v središču mesta opravili 47, v nekaterih med njimi pa so že našli tako zidane ostanke kot manjše predmete iz obdobja, ko je bila na območju središča Ajdovščine rimska Castra.