Ljubljanski UKC zaradi porasta okužb dihal odprl začasni oddelek za epidemije

Ljubljana, 11. januarja - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je zaradi povečane obolevnosti za gripo in drugimi okužbami dihal danes v šišenski Bolnici dr. Petra Držaja odprl začasni oddelek za epidemije. Ob zdajšnji kadrovski zasedbi lahko na oddelku sprejmejo do 22 bolnikov, z dodatnimi kadri pa tudi do 40. Sicer na oddelku trenutno zdravijo šest bolnikov.