Pri Beletrini knjiga raznovrstnih del filozofa Walterja Benjamina

Ljubljana, 11. januarja - Pri Beletrini so v zbirki Koda izdali knjigo enega najvplivnejših mislecev 20. stoletja Walterja Benjamina Usoda in značaj. Knjiga nemškega filozofa judovskega porekla po besedah filozofa Tadeja Trohe ponuja minimalen, a ključen izbor avtorjevih izbranih spisov. Namenjena je različnim bralcem; v njej so tako kompleksna kot povsem poljudna dela.