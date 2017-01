Odbor DZ ni podprl predloga gibanja za otroke za spremembo zakona o zakonski zvezi

Ljubljana, 11. januarja - Odbor DZ za delo je predlog spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je v zakonodajni postopek po skrajšanem postopku vložilo Gibanje za otroke in družine skupaj s podpisi nekaj manj kot 8000 državljank in državljanov, danes ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo.