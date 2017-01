Furs z novim načinom podpisovanja dokumentov

Ljubljana, 12. januarja - Finančna uprava RS (Furs) bo odslej dokumente, ki se izdelajo in podpišejo v elektronski obliki, tiskala in pošiljala davčnim zavezancem kot kopijo dokumenta. To pomeni, da se takšni dokumenti ne bodo več lastnoročno podpisovali, pojasnjujejo na Fursu. Takšen način izdajanja dokumentov omogoča novela zakona o davčnem postopku.