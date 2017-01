Neznanec ukradel nagrade za Ronalda, Modrića ...

Zürich, 11. januarja - Zvezdniki svetovnega nogometa, ki so se udeležili slovesne večerje Mednarodne nogometne zveze (Fifa) po podelitvi nagrad najboljšim nogometašem v letu 2016, so ostali brez prestižnih nagrad. Neznanec je namreč ukradel šest dragocenih ročnih ur znamke Hublot, ki bi jih morali prejeti Cristiano Ronaldo in druščina.