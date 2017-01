Italijanski premier Gentiloni prestal operacijo na žilah

Rim, 11. januarja - Italijanskega premierja Paola Gentilonija so v torek sprejeli v bolnišnico v Rimu in ga operirali na žilah, potem ko se med povratkom z uradnega obiska v Parizu ni počutil dobro. 62-letnik je operacijo dobro prestal, so sporočili pristojni, ter dodali, da bo najverjetneje nekaj dni ostal v bolnišnici.