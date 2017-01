Vsa zasežena bančna dokumentacija pod drobnogled kriminalistov

Ljubljana, 11. januarja - Ljubljansko okrožno sodišče je v sporu zaradi julijskih kriminalističnih preiskav med ECB in tožilstvom presodilo, da so bili postopki zakoniti in da zaseženi podatki ne predstavljajo arhiva ECB, je poročala POP TV. ECB je takrat protestirala zaradi nezakonite zaplembe informacij ECB in zahtevala izločitev te dokumentacije.