Banke v desetih mesecih lani s 322 milijonov evrov čistega dobička

Ljubljana, 11. januarja - Banke v Sloveniji so v desetih mesecih lani ustvarile 322,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 66 odstotkov več kot v enakem obdobju predlani. Dobiček pred davki se je povečal za 54 odstotkov na 235,1 milijona evrov. Ključni razlog za to je še naprej manjše breme oslabitev in rezervacij.