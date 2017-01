Na letošnjem BUMfestu tolkalci iz petih držav

Žalec, 11. januarja - Na letošnjem BUMfestu, ki bo v Žalcu potekal od 20. do 22. januarja, bodo nastopili tolkalci z Danske, Hrvaške, Nemčije, Avstrije in Belgije. Kot je povedal umetniški direktor festivala Dejan Tamše, so na oder postavili tako različne profile, da bi med njimi vsak obiskovalec moral najti nekaj po svojem okusu.