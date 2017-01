Predlog priporočila vladi o cenzuri na RTVS brez podpore odbora za kulturo

Ljubljana, 11. januarja - Odbor DZ za kulturo danes ni podprl predloga priporočil vladi, ki se nanašajo na cenzuro in programsko politiko Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Sklenili so, da predlog priporočil, ki so ga pripravili poslanci SDS, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj bi pomenil grobo poseganje države v institucionalno in uredniško avtonomijo RTVS.