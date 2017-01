Nizke temperature za zdaj ne povzročajo večje škode v kmetijstvu

Ljubljana, 11. januarja - Nizke temperature za zdaj niso povzročile večje škode pri ozimnih posevkih, vrtninah in trajnih nasadih, ugotavljajo strokovne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Bolj na udaru so lahko pozno posejani posevki ter mlada sadna drevesa in mladi nasadi trt.