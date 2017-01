Avstralijo zajel vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj

Sydney, 11. januarja - Avstralijo je zajel vročinski val. V Sydneyju so se temperature dvignile do 40 stopinj Celzija in tamkajšnje plaže so prenatrpane. Oblasti ljudi opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov in na to, naj pijejo dovolj vode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.