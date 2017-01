V Zgodovinskem arhivu Celje razstava Dekade80

Celje, 11. januarja - V Zgodovinskem arhivu Celje bodo v četrtek odprli razstavo Dekade80 iz serije Dekade. Razstava, ki bo na ogled do konca maja, po besedah njenega avtorja in direktorja arhiva Boruta Batagelja skozi predstavitev raznolikega arhivskega gradiva odpira večplasten pogled na desetletje med letoma 1980 in 1989 v Celju in okolici.