Chicago Blackhawks potrdili vodstvo na zahodu

New York, 11. januarja - Hokejisti Chicago Blackhawks so v severnoameriški ligi NHL z novo zmago potrdili vodstvo v zahodni konferenci. Duncan Keith je z golom z igralcem več na ledu po 38 sekundah podaljška popeljal črne jastrebe do zmage nad Detroit Red Wings s 4:3. To je bila za gostitelje še četrta zaporedna zmaga.