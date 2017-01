Zemeljski plaz odnesel deveto etapo Dakarja

Salta, 11. januarja - Prireditelji vzdržljivostnega relija Dakar so morali zaradi obilnega deževja in neviht, ki so sprožili masiven zemeljski plaz v bližini vasi Volcan v Argentini, odpovedati deveto etapo relija. Letošnji reli Dakar ima skupaj dvanajst etap, ki potekajo po Paragvaju, Boliviji in Argentini.