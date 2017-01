Zelena luč 1,3-milijonskemu projektu za lažje prehajanje med izobraževanjem in trgom dela

Ljubljana, 11. januarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori 1,3 milijona evrov vrednemu projektu, ki bo spodbujal vzpostavitev fleksibilnega sistema izobraževanja, usposabljanja in vrednotenja neformalnega ter priložnostnega učenja. Kot so zapisali, bo sistem omogočal lažje prehajanje med izobraževanjem in trgom dela.