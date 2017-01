Nafta dražja

Singapur, 11. januarja - Cene surove nafte so se v današnjem elektronskem trgovanju v Aziji zvišale, potem ko so se v predhodnih dneh zniževale. Na trgu sicer ostaja dvom v zmanjševanje proizvodnje, kar so se dogovorile članice Opeca in nekatere druge večje proizvajalke. Trg danes čaka na najnovejše podatke o stanju zalog v ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.