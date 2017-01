Italijanski zdravniki zdravili paciente kar na tleh

Rim, 11. januarja - V Italiji so v torek suspendirali tri zdravnike in tri vodilne predstavnike bolnišnice, potem ko so italijanski mediji objavili fotografije bolnikov, ki so ležali na tleh javne bolnišnice. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se je incident zgodil v bližini Neaplja v mestu Nola.