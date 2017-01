Loeb prevzel vodstvo na reliju Dakar

La Paz, 11. januarja - Hudo deževje in poplavljanje reke sta pomenila še en popravek predvidene trase vzdržljivostnega relija Dakar med Uyunijem in Salto. Na koncu so dirkači osmo etapo na meji med Bolivijo in Argentino prevozili v dveh delih. Z zmago je Francoz Sebastien Loeb prevzel skupno vodstvo na Dakarju. Med motoristi v vodstvu ostaja Britanec Sam Sunderland.