Oakland, 11. januarja - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Oaklandu pri finalistih minule sezone, Golden State Warriors. Gostitelji so zmagali s 107:95, Slovenec v dresu vročice Goran Dragić pa je za goste v 38 minutah dosegel 17 točk, dva skoka in štiri podaje.