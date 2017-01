Vandali oskrunili Messijev kip

Buenos Aires, 11. januarja - V Buenos Airesu vandali nimajo spoštovanja niti do enega najboljših nogometašev vseh časov Lionela Messija. Neznanci so namreč oskrunili njegov kip iz črnega marmorja, ki stoji v parku z imenom Sprehod slavnih. Odbili so mu glavo, podobno so pred časom storili tudi s kipom teniške igralke Gabriele Sabatini, ki je v parku Messijeva soseda.