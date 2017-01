Dežela La La po sedmih zlatih globusih nominirana še za 11 baft

London, 11. januarja - Romantična glasbena drama Dežela La La režiserja Damiena Chazella, ki je v nedeljo odnesla vseh sedem zlatih globusov, za katere je bila nominirana, je v igri tudi za 11 baft, britanske različice te prestižne filmske nagrade. Za bafto so med drugim nominirani Chazelle za režijo in scenarij filma ter Ryan Gosling in Emma Stone za glavni vlogi.