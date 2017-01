Za mariborskim zdravstvenim domom pestro leto

Maribor, 10. januarja - V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor so lani uspešno zagnali delovanje helikopterske enote nujne medicinske pomoči, obnovili prostore šolske in zobne ambulante v Hočah ter začeli z gradnjo nove pralnice. Kot prvi v Sloveniji so začeli z e-naročanjem, veliko pa si obetajo tudi od načrtovane uvedbe študija stomatologije v Mariboru.