Svetovno gospodarstvo zaradi kajenja ob 1000 milijard dolarjev letno

Ženeva, 10. januarja - Potrošnja tobaka, kajenje in žvečenje, svetovno gospodarstvo vsako leto stane več kot 1000 milijard dolarjev, v najnovejši študiji ugotavljata Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in ameriški nacionalni inštitut za raka. Na svetu je 1,1 milijarde kadilcev oz. po tobačnih izdelkih posega vsak peti človek nad 15 leti.