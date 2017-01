Neurje velikansko želvo vrglo na obalo nedaleč od Zadra

Zagreb, 10. januarja - Nedavna orkanska burja in neurje sta na hrvaško obalo odvrgla glavato kareto, ki so jo v ponedeljek našli prebivalci nedaleč od Karina v zaledju Zadra. Velikanska želva je bila živa in zdrava, k veterinarju pa jo je moralo odnesti kar osem moških. Veterinar je ugotovil, da ima žival najmanj 100 let, zanjo bodo poskrbeli v zavetišču v Pulju.