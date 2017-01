Študija: Že aktiven vikend pozitivno vpliva na izboljšanje zdravja

Miami, 10. januarja - Telesna aktivnost čez vikend zadošča za izboljšanje zdravja, je pokazala študija raziskovalcev britanske univerze v Loughboroughu in avstralske univerze v Sydneyju. Ugotovili so, da ne glede na to, kolikokrat so ljudje fizično aktivni na teden, je vpliv na zdravje podoben, če se držijo priporočenih smernic aktivnosti.