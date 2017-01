Koordinacija veteranskih organizacij načrtuje obeležitev pomembnejših obletnic

Ljubljana, 9. januarja - Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, ki ji po novem predseduje Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, se bo tudi letos usklajeno in povezano zavzela za obeležitev pomembnejših obletnic, ob tem pa tudi za aktivnosti, ki so zgodovinskega pomena za slovensko državnost in samobitnost, so napovedali v sporočilu za javnost.