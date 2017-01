Na Poljskem v nedeljo zaradi mraza umrlo 10 ljudi, žrtve tudi drugod po Evropi

Varšava, 9. januarja - Na Poljskem je v nedeljo zaradi hudega mraza, ki je sicer zajel celotno Evropo, umrlo 10 ljudi. Temperature so tudi v nedeljo na nekaterih območjih Poljske vztrajale pod minus 20 stopinj Celzija, so sporočili iz vladnega centra za nacionalno varnost. O težavah zaradi mraza in snega ter mrtvih znova poročajo tudi iz drugih evropskih držav.