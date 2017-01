Netanjahu: Napadalec v Jeruzalemu simpatizer IS

Jeruzalem, 9. januarja - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da vse kaže na to, da je bil moški, ki je v nedeljo v Jeruzalemu s tovornjakom zapeljal v množico izraelskih vojakov in pri tem ubil štiri ljudi, privrženec skrajne skupine Islamska država (IS). Dokazov za trditev sicer izraelski premier ni predstavil.