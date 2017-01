Finance: Kako so na Švedskem odkrivali toplo vodo (9. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Ali je šesturni delovnik uspeh ali polom? V korist uspeha govorijo dejstva o zmanjšanju bolniških odsotnosti in izboljšanju kakovosti dela. Verjetno bi res vsi delali zelo dobro, če bi to za polno plačo počeli od 9. do 13. ure. Da je bila to polomija, pa najglasneje govori dejstvo, da projekta ne bodo nadaljevali, v Financah piše Rok Pikon.