Polarni mraz vztraja, v Rusiji najhladnejši božič v 120 letih

Moskva/Varšava/Rim, 8. januarja - Evropa je tudi danes zavita v polarni mraz, ki je samo v zadnjih dveh dneh terjal najmanj 23 smrtnih žrtev. V Rusiji, kjer so mraza vajeni, so praznovali najhladnejši božič v zadnjih 120 letih. V Moskvi so tako na pravoslavni božični večer namerili ledenih minus 29,9 stopinje Celzija.