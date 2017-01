Nogometaši Zimbabveja zavrnili pot na afriško prvenstvo

Harare, 8. januarja - Nogometna reprezentanca Zimbabveja bi morala danes odpotovati na afriško prvenstvo v Gabon, a je ostala doma. Nogometaši so od domače zveze, ki je pred časom bankrotirala, zahtevali izplačilo premij za uvrstitev in dnevnice, ker denarja niso dobili, so zavrnili pot in ostali v Harereju.