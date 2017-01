Ilka Štuhec postaja vsestranska smučarka z osvojenimi točkami v vseh disciplinah

Maribor, 8. januarja - Čeprav letos ni bilo domačih tekmovalk na stopničkah pod Pohorjem, je lahko slovenska reprezentanca zelo zadovoljna s koncem tedna v Mariboru. V dveh dnevih na dveh tekmovanjih za 53. Zlato lisico so bile v prvi deseterici tri Slovenke, Ana Drev z osmim mestom v veleslalomu ter Ana Bucik in Ilka Štuhec s sedmim in desetim mestom v slalomu.