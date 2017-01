Skakalci uspešni na celinskem pokalu v Nemčiji

Titisee-Neustadt, 8. januarja - Slovenski skakalci so z nastopi na tekmi celinskega pokala v nemškem Titisee-Neustadtu končali drugo zimsko periodo v tem tekmovanju. Tik pod odrom za zmagovalce sta končala Miran Zupančič in Bor Pavlovčič. Slovenci so z uspešnimi nastopi tudi poskrbeli za potrditev sedme slovenske kvote v svetovnem pokalu.