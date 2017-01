Špansko slavje v Chennaiju

Chennai, 8. januarja - Španec Roberto Bautista Agut, 14. igralec sveta, je zmagovalec moškega teniškega turnirja ATP v indijskem Chennaiju z nagradnim skladom 505.000 ameriških dolarjev. V finalu je 28-letni Španec po uri in 15 minutah s 6:3 in 6:4 ugnal 20-letnega Rusa Daniila Medvedeva in si priigral peti naslov v karieri.