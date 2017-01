Dražgoše po mnenju Premka tudi po 75 letih pojem junaštva in trpljenja

Dražgoše, 8. januarja - Dražgoše so še danes pojem junaštva in trpljenja, ki so ga Slovenci prestali med vojno. So primer tega, kako lahko z enotnostjo zmagaš tudi v težkih časih, je na današnji slovesnosti ob 75. obletnici dražgoške bitke izpostavil zgodovinar Martin Premk in opozoril na politično spreobračanje zgodovine. Prisluhnilo mu je več tisoč ljudi.