Sydney, 8. januarja - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez uspešno prestala prvi krog tekmovanja dvojic na teniškem turnirju v Sydneyju. Slovenka in Španka sta bili s 6:2 in 6:2 boljši od Tajvank Hao Ching Chan in Yung Jan Chan.